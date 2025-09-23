Aydın'da İmamlar Arası Futbol Turnuvası Başladı

Aydın'da görev yapan imamlar yeşil sahada buluşurken, ilçe müftülükleri arasında başlayan futbol turnuvası 1 ay sürecek.

Aydın İl Müftülüğü 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde ilçe müftülükleri arasında futbol turnuvası düzenledi. Turnuvanın açılış maçı, İl Müftüsü Hasan Güneş'in katılımıyla oynandı. Nazilli İlçe Müftülüğü ile İncirliova İlçe Müftülüğü'nün karşı karşıya geldiği mücadele, dostluk ve centilmenlik havasında geçti. İl Müftüsü Hasan Güneş, turnuvada yer alan tüm takımları tebrik ederek, "Bu tür etkinlikler, kurum içi birlikteliği ve kardeşlik duygusunu pekiştirmesi açısından çok kıymetli. Aynı zamanda personelimizin sosyal dayanışma ve iletişimini güçlendiriyor. Organizasyonda emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yaklaşık 1 ay sürecek turnuva, final karşılaşmasının ardından yapılacak kupa töreniyle tamamlanacak.