Haberler

Aydın'da İmamlar Arası Futbol Turnuvası Başladı

Aydın'da İmamlar Arası Futbol Turnuvası Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın İl Müftülüğü, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında ilçe müftülükleri arasında düzenlenen futbol turnuvasının açılışını yaptı. Turnuva, yaklaşık 1 ay sürecek ve dostluk atmosferinde geçmesi bekleniyor.

Aydın'da görev yapan imamlar yeşil sahada buluşurken, ilçe müftülükleri arasında başlayan futbol turnuvası 1 ay sürecek.

Aydın İl Müftülüğü 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde ilçe müftülükleri arasında futbol turnuvası düzenledi. Turnuvanın açılış maçı, İl Müftüsü Hasan Güneş'in katılımıyla oynandı. Nazilli İlçe Müftülüğü ile İncirliova İlçe Müftülüğü'nün karşı karşıya geldiği mücadele, dostluk ve centilmenlik havasında geçti. İl Müftüsü Hasan Güneş, turnuvada yer alan tüm takımları tebrik ederek, "Bu tür etkinlikler, kurum içi birlikteliği ve kardeşlik duygusunu pekiştirmesi açısından çok kıymetli. Aynı zamanda personelimizin sosyal dayanışma ve iletişimini güçlendiriyor. Organizasyonda emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yaklaşık 1 ay sürecek turnuva, final karşılaşmasının ardından yapılacak kupa töreniyle tamamlanacak. Konu ile ilgili Aydın İl Müftülüğü'nden yapılan açıklamada "Aydın İl Müftülüğü 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında ilçe müftülükleri arasında futbol turnuvası başlattı. Turnuvanın açılış karşılaşması, İl Müftüsü Hasan Güneş'in katılımıyla gerçekleşti. Nazilli İlçe Müftülüğü ile İncirliova İlçe Müftülüğü arasında oynanan müsabaka, centilmenlik ve kardeşlik havasında geçti" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması! 13 kişi gözaltına alındı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne soruşturma! 13 kişi gözaltına alındı
Gökçek'ten gece yarısı olay paylaşım: Hazır mısın Türkiye?

Gökçek'ten gece yarısı olay paylaşım: Hazır mısın Türkiye?
Erdoğan: Hamas'ı terör örgütü olarak görmüyorum, 20 yıl önce de aynı cevabı vermiştim

ABD basınına verdiği röportajda kritik soruya çok net cevap verdi
Volkan Demirel, 6 yıl önce Fenerbahçe'ye ''Alın'' dediği oyuncuyu açıkladı

6 yıl önce Fenerbahçe'ye ''Alın'' dediği oyuncuyu açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'ın BM konferansında mikrofonu mu kapandı? İletişim Başkanlığı'ndan jet açıklama

Mikrofon iddiası ortalığı karıştırdı! Jet hızında açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.