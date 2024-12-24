Aydın'da 'il birinciliği' için mücadele ettiler

Aydın'da okul sporları kapsamında gerçekleştirilen voleybol müsabakalarında mücadele eden gençler, il birinciliği için ter döktü. Çekişmeli geçen mücadelelerin ardından erkek ve kız kategorilerindeki kupalar sahiplerini buldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen Yıldız (Kız-Erkek) Voleybol İl Birinciliği müsabakalarında parkeye çıkan gençler, il birincisi olmak için mücadele etti. 2024-2025 okul sporları faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen müsabakalar, çekişmeli geçen mücadelelerin ardından sona ererken, kupalar da sahiplerini buldu. Kızlar ve erkekler olarak iki ayrı kategoride düzenlenen turnuvaya yoğun katılım gerçekleşti. Kızlar kategorisinde 51 okuldan 714 sporcu, erkekler kategorisinde ise 7 okuldan 112 sporcu şampiyonluk için mücadele etti. Çekişmeli geçen kızlar müsabakalarında şampiyonluk ipini göğüsleyen Hacı Lütfiye Atay Ortaokulu oldu. İkinciliği Behiye Hanım Ortaokulu, üçüncülüğü Mustafa Kiriş Ortaokulu, dördüncülüğü ise Pakize Kamil Çağlayan Ortaokulu elde etti. Erkekler kategorisinde ise birbirinden heyecanlı müsabakalar sonucunda Şehit Şenol Akar Ortaokulu birincilik kupasının sahibi oldu. Özel bir ortaokul ikinci, Söktaş 75. Yıl Ortaokulu üçüncü, Sazlıköy Hilmi Fırat Ortaokulu dördüncü sırada yer aldı. Düzenlenen kupa töreni ile sporcular madalyalarına kavuşurken, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Turnuvaya katılan tüm sporcularımızı tebrik ederek başarılarının devamını dileriz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN