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Aydın'da Hemsball Turnuvası Coşkuyla Gerçekleştirildi

Aydın'da Hemsball Turnuvası Coşkuyla Gerçekleştirildi
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Aydın'da düzenlenen Hemsball Turnuvası, 50'den fazla sporcuyla büyük bir heyecanla yapıldı. Minikler, gençler ve büyükler kategorilerinde gerçekleştirilen turnuvada, sporcular bireysel yeteneklerini sergileyerek madalya için yarıştılar.

Aydın'da gerçekleştirilen Hemsball Turnuvası, 50'den fazla sporcunun katılımıyla coşkuyla gerçekleştirildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Atatürk Spor Salonu'nda Hemsball Turnuvası gerçekleştirildi. 50'den fazla sporcunun katılımıyla büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen turnuva, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Minikler, gençler, yıldızlar ve büyükler kategorilerinde 8 farklı yaş grubunda gerçekleşen turnuvada sporcular, hem bireysel yeteneklerini sergiledi hem de madalya için ter döktü. Turnuvaya katılan sporcular, teknik becerileri ve yüksek konsantrasyonlarıyla izleyenlere büyük bir heyecan yaşattı. Büyük çekişmelere sahne olan final müsabakalarının ardından dereceye giren sporcular ödüllerine kavuştu.

Minik Kızlar kategorisinde Fatma Hasyılmaz, Minik Erkekler kategorisinde Yamaç Çalışın, Küçük Kızlar kategorisinde Ceylin Gümüştaş, Küçük Erkekler kategorisinde Kerem Eşin, Genç Kızlar kategorisinde Fatma Gül Akbulut, Genç Erkekler kategorisinde Mesut Balcı, Büyük Kızlar kategorisinde Elif Tuğçe Onay, Büyük Erkekler kategorisinde ise Muhammed Lütfi Hıdış birinci oldu.

Konu ile ilgili açıklama yapan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, turnuvada mücadele eden tüm sporcuları tebrik ederek, dereceye giren isimlere başarılar diledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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