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Aydın'da Hemsball İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı

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Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Hemsball İl Birinciliği müsabakaları, çeşitli kategorilerde gerçekleştirildi. Müsabakalarda küçükler, yıldızlar, gençler ve büyükler arasında yapılan yarışmalar büyük bir çekişmeye sahne oldu.

Aydın'da Hemsball il birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından koordine edilen Hemsball İl Birinciliği müsabakaları büyük bir heyecan ve çekişme içinde tamamlandı. Organizasyon, erkekler ve kızlar olmak üzere ve küçükler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde gerçekleştirildi.

Müsabakalarda elde edilen sonuçlara göre, Küçük Kızlar Kategorisi'nde birinci Tusem Balcı, ikinci Ece Naz Koyun, üçüncü Ceylin Gümüştaş, Küçük Erkekler Kategorisi'nde birinci Yalçın Taç, Yıldız Kızlar Kategorisi'nde birinci Aleyna Gültekin, ikinci Asya Özbilen, üçüncü Şükran Arslan, Yıldız Erkekler Kategorisi'nde birinci Doruk Baykara, ikinci Harun Hekimoğlu, Genç Kızlar Kategorisi'nde birinci Fatmagül Akbulut, ikinci Tuğçe Onay, üçüncü Beyza Tuğrul, Genç Erkekler Kategorisi'nde Birinci Mesut Balcı, ikinci Eren Türkeli, Büyük Kızlar Kategorisi'nde birinci Şilan Kaya, Büyük Erkekler Kategorisi'nde birinci Yiğit Güvenç, ikinci Efe Güvenç, üçüncü Mehmet Can Özdem oldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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