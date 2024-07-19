Aydın'da Hemsball Aday Hakemlik Kursu Düzenlendi

Aydın'da Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından düzenlenen Hemsball Aday Hakemlik kursu, 13-14 Temmuz tarihleri arasında Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordinesinde, Berin Menderes Yurdu'nda gerçekleşti.

Kursa, Hemsball sporunun kurucusu Murat Altınay da katılarak aday hakemlerle bir araya geldi. Toplamda 67 aday hakem kursa katılım gösterdi. İki gün süren eğitimde aday hakemler, hem teorik hem de uygulamalı olarak eğitim aldı. Eğitmenler tarafından verilen derslerde Hemsball'ın temel kuralları ve hakemlik teknikleri detaylı bir şekilde işlendi. Eğitim sürecinin sonunda gerçekleştirilen sınavı başarılı bir şekilde tamamlayan aday hakemler, Hemsball müsabakalarında görev alabilecekleri yetkinliği elde ettiler. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bu tür kursların düzenlenmesinin hakem adaylarının spor alanında kariyer yapmalarına imkan sağladığını belirtti. Ayrıca kursu başarılı bir şekilde tamamlayan aday hakemleri tebrik ederek, kariyerlerinde başarıları diledi. - AYDIN