Aydın'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Yeni Spor Okulları Açıldı

Aydın'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Yeni Spor Okulları Açıldı
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Aydın'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları, 17 ilçede 20 farklı branşta eğitimler sunacak. Eğitimler, gençlerin fiziksel gelişimlerine ve özel bireylerin sosyal hayata katılımlarına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Aydın'da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları'nın gerçekleştirildi.

Aydın il genelinde 17 ilçede ve 20 farklı branşta başlayacak olan eğitimler yıl boyunca devam edecek. Yüzmeden basketbola, geleneksel sporlardan atletizme kadar birçok branşta gerçekleştirilecek eğitimler, hem çocukların ve gençlerin fiziksel gelişimlerine destek olacak hem de özel bireylerin sosyal hayata katılımını artıracak. Açılış programında konuşan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, "Gayemiz, gençlerimizin serbest zamanlarını sporla değerlendirmelerini sağlamak, kendilerine olan güveni pekiştirmelerine yardımcı olmaktır. Toplumun her kesimini sporla buluşturmayı amaçlayan GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları ise yıl boyunca sürdürülecek etkinlikleriyle sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sunmayı hedeflemektedir" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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