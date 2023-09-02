Aydın'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Yatırım Projeleri Devam Ediyor

Aydın'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2023 yatırım planları kapsamında hayata geçirilen projelerden biri olan Serçeköy Sentetik Çim Saha'nın çalışmaları tamamlanmak üzere. Bu tesis gençlere spor yapma imkanı sunacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2023 yatırım planları içerisinde bulunan Aydın'da hayata geçirilen projeler bir bir tamamlanırken, Serçeköy Mahallesi'ndeki sentetik çim saha çalışmalarında sona gelindi.

Aydın'da sporun tabana yayılması ve yaygınlaştırılması amacıyla il genelindeki spor altyapısı Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde güçlendirilmeye devam ediyor. Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin rahatlıkla yapılabileceği modern spor tesisleri ve alanlarının yapımı da aralıksız sürüyor. Gençlerin spor tutkusunu geliştirmek, onları spora teşvik etmek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2023 yatırım planları içerisinde bulunan Serçeköy Sentetik Çim Saha çalışmalarında sona gelindi.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Serçeköy Sentetik Çim Saha inşaatı hızla ilerliyor. 500 kişilik tribün, 2'li soyunma odası ve modern aydınlatma ile donatılacak bu tesis, gençlerimize spor yapma imkanı sunacak. Geleceğimizin teminatı gençlerimiz için sporla dolu bir yarın için adım atıyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN