Aydın'da Gençlik Merkezi Bisiklet Turu Düzenledi

Aydın Gençlik Merkezi, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirdiği bisiklet turunda, hem sağlık hem topluma katkı sunmak için pedal çevirdi.

Aydın Gençlik Merkezi ve Aydın Denetimli Serbestlik Müdürlüğü işbirliği ile bisiklet turu düzenlendi. Hareketli ve sağlıklı yaşama dikkat çekilen etkinlikte bir araya gelen gençler, sağlıklı yaşamın ve sosyal sorumluluğun önemini vurguladı. Aydın Gençlik Merkezi tarafından, düzenlenen etkinlikle topluma katkı sağlama imkanı bulduklarının belirtildiği açıklamada "Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile birlikte düzenlediğimiz bisiklet turu etkinliğiyle gençlerimize hem spor yapma hem de topluma katkı sağlama imkanı sunduk. Hep birlikte pedal çevirirken, sağlıklı yaşamın ve sosyal sorumluluğun önemini bir kez daha vurguladık" ifadeleri yer aldı. - AYDIN