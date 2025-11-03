Haberler

Aydın'da Geleceğin Sporcuları Okullarda Yetişiyor

Aydın'da Geleceğin Sporcuları Okullarda Yetişiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen spor eğitimleri, geleceğin sporcularını yetiştirmeye devam ediyor. Çocuklar, okulda düzenlenen spor dallı eğitimlerle hem eğleniyor hem de spor kültürü kazanıyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen spor eğitimleri aralıksız devam ederken, yapılan çalışmalarla geleceğin sporcuları okullarda yetişiyor.

Aydın'da sporun tabana yayılması hedefiyle Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar yoğun ilgi görüyor. Çocukların sportif gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı sağlayarak yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla sportif kurslar devam ederken, binlerce çocuk antrenmanlarda hem eğleniyor hem de sporu seviyor. İlkokullarda düzenlenen spor dallı eğitimleri sayesinde öğrenciler, erken yaşta spor kültürü kazanıyor. Güne sporla başlayan geleceğin şampiyonları, sporu sevmenin yanı sıra sağlık ve zinde kalıyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Geleceğin sporcuları okullarda yetişiyor. İlkokullarda düzenlenen spor dalı eğitimleriyle öğrencilerimiz erken yaşta spor kültürü kazanıyor" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
AİHM, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yaptığı itirazı reddetti

AİHM'den Türkiye'nin "Selahattin Demirtaş" başvurusuna yanıt
Davutoğlu'na açıkça sorduk: Erdoğan sizi yanında ister mi?

Davutoğlu'na açıkça sorduk: Erdoğan sizi yanında ister mi?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'a Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler

Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler
Galatasaray'da kadro değişiyor! Yıldız isim yeniden ilk 11'e dönüyor

Kadroyu değiştiriyor! Yıldız isim yeniden 11'e dönecek
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e sert sözler

Erdoğan'dan Kabine sonrası sert çıkış: Özel'e şans tanımıştık ama...
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Galatasaray'a Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler

Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler
Memura şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor, hemşire ve polisin yeni maaşı

Şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor ve polisin yeni maaşı
Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim

"2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim"
Ronaldo'dan ''Messi mi, sen mi?'' sorusuna olay cevap

Ronaldo'dan ''Messi mi, sen mi?'' sorusuna olay cevap
4.9'luk deprem sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı

4.9 sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı
Emniyet müdürü affetmedi! Ekip otosuna anında ceza kestirdi

Emniyet müdürü affetmedi! Ekip otosuna anında ceza kestirdi
Galatasaray'ın eski yıldızı yeni takımında krallar gibi karşılandı

Krallar gibi karşılandı! Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin dikkat çeken çıkış

"Bazı çakallar köşelerinde durarak bozmaya çalışıyor"
Okan Buruk'un kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu

Kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.