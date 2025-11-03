Aydın'da Geleceğin Sporcuları Okullarda Yetişiyor

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen spor eğitimleri aralıksız devam ederken, yapılan çalışmalarla geleceğin sporcuları okullarda yetişiyor.

Aydın'da sporun tabana yayılması hedefiyle Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar yoğun ilgi görüyor. Çocukların sportif gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı sağlayarak yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla sportif kurslar devam ederken, binlerce çocuk antrenmanlarda hem eğleniyor hem de sporu seviyor. İlkokullarda düzenlenen spor dallı eğitimleri sayesinde öğrenciler, erken yaşta spor kültürü kazanıyor. Güne sporla başlayan geleceğin şampiyonları, sporu sevmenin yanı sıra sağlık ve zinde kalıyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Geleceğin sporcuları okullarda yetişiyor. İlkokullarda düzenlenen spor dalı eğitimleriyle öğrencilerimiz erken yaşta spor kültürü kazanıyor" ifadeleri yer aldı. - AYDIN