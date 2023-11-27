Aydın'da Geleceğin Sporcuları Keşfediliyor

Aydın'da her yıl gerçekleştirilen yetenek taraması ile geleceğin sporcuları keşfedilirken, çocukların potansiyeli de ortaya çıkıyor. Yapılan taramalarda seçilen öğrenciler ise antrenmanlarına devam ediyor.

Aydın'da her yıl gerçekleştirilen yetenek taraması ile geleceğin sporcuları keşfedilirken, çocukların potansiyeli de ortaya çıkıyor. Yapılan taramalarda seçilen öğrenciler ise antrenmanlarına devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı ile Aydın'da da geleceğin şampiyon sporcuları, gizli yeteneklere sahip öğrencileri tespit ediliyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesindeki uzman antrenörler ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından belirlenen geleceğin sporcuları eğitimlerine aralıksız devam ediyor. Proje çerçevesinde adım adım Aydın'ın ilçelerini gezen yetenek avcıları, bilimsel yöntemler kullanılarak yapılan ölçümler sonucunda spora yatkınlığı olan öğrencileri belirledi. Bu çerçevede Aydın genelindeki taramalara 12 bin 984 öğrenci katıldı, 7 bin 726 öğrencinin ise yetenek taraması yapıldı. Yetenekli bulunan geleceğin sporcuları ise yapılan işlemlerinin ardından antrenör eşliğinde antrenmanlarına başladı.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlkokullarımızda gerçekleştirdiğimiz yetenek taraması antrenmanlarıyla öğrencilerimizin gizli potansiyellerini keşfettik. Öğrencilerimizin birer inci olduğuna inanıyor, onları destekleyerek geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemelerine katkı sağlıyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN