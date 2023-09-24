Aydın'da Galatasaray Taraftarları Dayanışma Kahvaltısında Buluştu

Aydın'da Galatasaray'a gönül veren taraftarlar, dayanışma kahvaltısında bir araya geldi. Fibar Tur Zincirlihan Oteli'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen kahvaltı etkinliğinde Galatasaray marşlarıyla coşan sarı kırmızılı taraftarlar, keyifli bir zaman geçirdi.

Aydın'da yaşayan Galatasaraylı taraftarlar, dayanışma kahvaltısı düzenledi. Efeler ilçesindeki Fibar Tur Zincirlihan Oteli'nde gerçekleşen etkinliğe çok sayıda Galatasaray'a gönül veren taraftar katıldı. Kahvaltı etkinliğine katılan sarı kırmızılı taraftarlar, Galatasaray marşlarıyla coşarak keyifli bir zaman geçirdi. Kahvaltı etkinliğine davetli olarak Efeler Galatasaraylılar Taraftarlar Derneği kurucu başkanı olan Cengiz Arıcıoğlu ve eşi Zuhal Arıcıoğlu da katıldı.

Etkinlikte konuşma yapan Cengiz Arıcıoğlu; "Geçmiş yıllarda ilimizde derneklerin kurucusu oldum. Çok güzel hatıralar yaşadık. Bugün, Galatasaray'ımıza gönül veren taraftarlarla dayanışma kahvaltısında buluştuk. Bizim tek amacımız, düşüncemiz Galatasaray. Galatasaray'ımız için her taraftara önemli sorumluluklar düşüyor. Biz sadece Türkiye'de değil dünyada marka olmuş bir kulübümüz. Bu anlamda Aydın'da biz taraftarlar olarak birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek kulübümüze olan desteğimizi her zaman sürdürmeliyiz. Galatasaray bizim için bir yaşam tarzı. Galatasaraylı olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Aydın Galatasaraylılar Derneği Başkanı Fevzi Eryalçın'a derneklere olan hizmet ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kendisiyle önümüzdeki günlerde önemli çalışmalara imza atacağız. Ayrıca Fibar Tur Zincirlihan Oteli sahibi Fırat Barışık'a da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Kahvaltı etkinliği toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - AYDIN