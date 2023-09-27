Aydın'da Drone Destekli Trafik Denetimi

Aydın'ın Çine ilçesinde gerçekleştirilen drone destekli trafik denetimlerinde kurallara uymayan 21 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çine Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği'ne bağlı İHA operatörleri tarafından drone destekli havadan trafik denetimi gerçekleştirildi. Bu çerçevede Aydın-Muğla Devlet Karayolu Çine İlçe giriş istikameti Karpuzlu Kavşağı'nda yapılan denetimlerde, seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takmama, hatalı şerit değiştirme, kasksız motosiklet kullanımı ve kırmızı ışıkta geçme konularına ağırlık verilirken, sürücülerin yaptığı ihlaller de havadan görüntülenerek fotoğraflandı. Kural ihlali yaptığı tespit edilen toplam 21 araç sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı.

Ekipler, trafik kurallarına uyma alışkanlığı kazandırarak trafik güvenliğine katkı sağlamak, trafik kazalarının azaltılması ve güvenli bir trafik ortamının oluşturulması için denetimlerin süreceğini belirtti. Bölgede yaşayan vatandaşlar da yapılan uygulamalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, trafik ekiplerine teşekkür etti. - AYDIN