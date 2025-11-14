Haberler

Aydın'da Basketbol Aday Hakem ve Masa Görevlisi Kursu Başvuruları Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenecek Basketbol Aday Hakem ve Masa Görevlisi Kursu için başvuru süreci 21 Kasım 2025'e kadar sürecek. Ücretsiz kurs, 24-27 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenecek Basketbol Aday Hakem ve Masa Görevlisi Kursu için başvuru süreci başladı.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek kurs, 24-27 Kasım 2025 tarihleri arasında Güzelhisar Yurt Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapılacak. Başvuruların 21 Kasım 2025 tarihine kadar kabul edileceği kursa, masa görevlileri için 17 yaşını doldurma şartı aranırken, hakem adaylarında 18-30 yaş aralığı ile en az lise mezunu olma kriteri bulunuyor. Öte yandan adayların sağlık durumlarının hakemliğe uygun olduğunu raporla belgelemeleri, yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmaları ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan 6 ay veya daha uzun süreli ceza almamış olmaları şartları aranıyor.

Aydın Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, başvuru dosyasında dilekçe, kimlik fotokopisi, öğrenci veya mezuniyet belgesi, sabıka kaydı, vesikalık fotoğraf, sağlık raporu, ikametgah belgesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden alınacak ceza almadığına dair belgenin yer alması gerekiyor. Başvurular, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Birimi'ne şahsen yapılacak olup, kursa katılmak isteyen gençler hem basketbolun içinde yer alma hem de hakemlik kariyerine adım atma şansı bulacak. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Türkiye, 20 şehidini uğurluyor! Törende yürek yakan görüntü

20 vatan evladına veda! Törendeki görüntü yürek yaktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asgari ücret vatandaşa soruldu! İşte mutabık kalınan rakam

Asgari ücret vatandaşa soruldu! İşte mutabık kalınan rakam
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Nesrin Cavadzade gece yarısı hastanede görüntülendi

Ünlü oyuncu makyajsız haliyle hastanede görüntülendi
Yunanistan'ın skandal paylaşımına AK Parti'den sert tepki

Yunan küstahlığı geri adımla bitti! AK Parti'den paylaşıma sert tepki
Asgari ücret vatandaşa soruldu! İşte mutabık kalınan rakam

Asgari ücret vatandaşa soruldu! İşte mutabık kalınan rakam
Kim der 63 yaşında? Ünlü yıldız galada göz kamaştırdı

Kim der 63 yaşında? Ünlü yıldız galada göz kamaştırdı
Tedesco listeyi verdi! Fenerbahçe dünya yıldızlarını alıyor

Başkana listeyi verdi! Fenerbahçe dünya yıldızlarını alıyor
Tehlikeyi sezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında partilileri uyardı

Tehlikeyi sezip partilileri uyardı: Aman diyorum, buna fırsat vermeyin
20 şehidimiz için Mürted Komutanlığı'nda tören düzenlendi

Şehitlerimize son veda
Merih Demiral'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Aldığı karar Fener taraftarını kahretti
Ünlü sanatçı Muazzez Abacı'nın vasiyeti yerine getiriliyor

Muazzez Abacı'nın vasiyeti ortaya çıktı! Son isteği uygulanacak
Hepsi bomba! Rafa Silva'nın sözleşmesindeki sıra dışı maddelere bakın

Hepsi bomba! Sözleşmesindeki sıra dışı maddeleri görmeniz lazım
Gazze'de yürek burkan manzara, çadırları su bastı

Yağmur Gazze'deki Filistinlileri vurdu: Çadırları su bastı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.