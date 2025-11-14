Aydın'da Basketbol Aday Hakem ve Masa Görevlisi Kursu Başvuruları Başladı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenecek Basketbol Aday Hakem ve Masa Görevlisi Kursu için başvuru süreci başladı.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek kurs, 24-27 Kasım 2025 tarihleri arasında Güzelhisar Yurt Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapılacak. Başvuruların 21 Kasım 2025 tarihine kadar kabul edileceği kursa, masa görevlileri için 17 yaşını doldurma şartı aranırken, hakem adaylarında 18-30 yaş aralığı ile en az lise mezunu olma kriteri bulunuyor. Öte yandan adayların sağlık durumlarının hakemliğe uygun olduğunu raporla belgelemeleri, yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmaları ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan 6 ay veya daha uzun süreli ceza almamış olmaları şartları aranıyor.

Aydın Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, başvuru dosyasında dilekçe, kimlik fotokopisi, öğrenci veya mezuniyet belgesi, sabıka kaydı, vesikalık fotoğraf, sağlık raporu, ikametgah belgesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden alınacak ceza almadığına dair belgenin yer alması gerekiyor. Başvurular, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Birimi'ne şahsen yapılacak olup, kursa katılmak isteyen gençler hem basketbolun içinde yer alma hem de hakemlik kariyerine adım atma şansı bulacak. - AYDIN