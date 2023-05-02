Aydın'da Badminton Grup Müsabakaları tamamlandı

Aydın'da düzenlenen Okullar Arası Küçükler Badminton Grup Müsabakaları sona erdi.

29 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde 8 erkek 6 kız olmak üzere toplam 14 takımdan yaklaşık 100 sporcunun kıyasına mücadelesine sahne olan Kız-Erkek Küçük Badminton Grup Müsabakaları Mimar Sinan Spor Salonu'ndan yapılan final maçlarının ardından sona erdi. Üç gün boyunca birbirinden zevkli ve heyecanlı karşılaşmaların oynandığı müsabakalarda sporcular bir üst tur olan Türkiye Şampiyonası vizesi almak için tüm hünerlerini sergiledi.

Türkiye'nin altı farklı illerinden gelen sporcuların katılımıyla yapılan Badminton Grup Müsabakaları büyük çekişmeye sahne olan maçlar sonunda erkekler kategorisinde Antalya İstiklal Şehit Süleyman Gür Ortaokulu birinci, Isparta Sütçüler Merkez Ortaokulu ikinci, Afyonkarahisar Şehit Mehmet Dama Yatılı Bölge Ortaokulu üçüncü ve İzmir Kaymakam Özgür Azer Kurak Ortaokulu dördüncü oldu. Kızlar kategorisinde Afyonkarahisar Kırka Şehit Ramazan Bağlan Ortaokulu birinci, Isparta Merkez Ortaokulu ikinci, Muğla Çaylı 100. Yıl Ortaokulu üçüncü ve Antalya Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu dördüncü oldu. Kategorilerinde ilk ikiye giren takımlar Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Müsabakalar, dereceye giren takımlara madalya ve başarı belgelerinin verilmesinin ardından sona erdi. - AYDIN