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Aydın'da Avrupa Spor Haftası Etkinlikleri Başlıyor

Aydın'da Avrupa Spor Haftası Etkinlikleri Başlıyor
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Bu yıl Aydın'da gerçekleştirilecek Avrupa Spor Haftası, 23-30 Eylül tarihleri arasında çeşitli spor etkinlikleriyle kutlanacak. Doğa yürüyüşünden okçuluk ve basketbol maçlarına kadar birçok aktivite sporseverleri bir araya getirecek.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve spor bilincini artırmayı hedefleyen Avrupa Spor Haftası, bu yıl da Aydın'da çeşitli sportif etkinliklerle kutlanacak. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Herkes İçin Spor Federasyonu iş birliğinde organize edilecek etkinlikler, 23-30 Eylül tarihleri arasında sporseverleri bir araya getirerek sporun ve fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekecek.

Avrupa Spor Haftası, Aydın'da sporseverleri farklı spor branşlarında bir araya getirecek. Doğa yürüyüşünden okçuluğa, basketboldan masa tenisine kadar geniş bir yelpazede spor aktiviteleri sunulacak. Katılımcılar, düzenlenen etkinliklerle hem spor yapma imkanı bulacak hem de sporla dolu bir hafta geçirecek. Etkinlikler, 22 Eylül Pazar günü saat 10.00'da Çakırbeyli'de gerçekleştirilecek doğa yürüyüşü ile başlayacak. Ardından, 24 Eylül'de saat 16.00'da SKS Spor Salonu'nda okçuluk müsabakaları, 25 Eylül'de 16.00-19.00 saatleri arasında Aydın Lisesi Açık Spor Tesisleri'nde 3x3 basketbol maçları düzenlenecek. 26 Eylül'de ise Sanat Sokağında farklı spor istasyonları kurulacak ve çeşitli branşlarda eğlenceli müsabakalar gerçekleştirilecek.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Sporu, yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline getirmek ve her bireyin hayatında aktif bir rol oynamasını sağlamak amacıyla bu yıl da Avrupa Spor Haftasını kutlayacağız. Düzenlediğimiz etkinliklerle vatandaşlarımızı sporla buluşturmayı ve hareket bilincini yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Tüm halkımızı etkinliklerimize katılmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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