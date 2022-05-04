Aydın'da Aslıhan kaldı

AYDIN (DHA) - Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, iç transferde pasör Aslıhan Kılıç'la sözleşme yeniledi. Mavi-beyazlı kulüpten 24 yaşındaki voleybolcuyla ilgili yapılan açıklamada, "Takımımızın formasını giyen sporcumuz Aslıhan ile yola devam ediyoruz. Sporcumuzun başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Aydın temsilcisi Nicoletti, Merve Nur ve Emine'den sonra iç transferde 4'üncü isimle tekrar anlaştı. Aydın Büyükşehir Belediyespor dış transferde Sasa Planinsec, Çağla Salih, Özge Nur Çetiner, Selin Adalı ve İdil Naz Kanbur ile el sıkışmıştı.

Demirören Haber Ajansı / Spor