Aydın'da Amatör Spor Haftası Etkinlikleri Tamamlandı

Aydın'da Amatör Spor Haftası Etkinlikleri Tamamlandı
Aydın genelinde düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri sona erdi. Sporcular çeşitli branşlarda yeteneklerini sergilerken, vatandaşlar spor dolu günler geçirdi. İl Müdürü, tüm katılımcılara teşekkür ederek sporun yaşam biçimi haline gelmesi için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Hafta boyunca düzenlenen çeşitli turnuva, yarışma ve gösterilerde sporcular yeteneklerini sergilerken, vatandaşlar da sporla dolu günler yaşadı.

Aydın Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İl Müdürlüğümüz koordinesinde gerçekleşen etkinliklerde basketbol, voleybol, atletizm, bisiklet, taekwondo gibi birçok branşta renkli mücadelelere sahne olundu. İl Müdürümüz, etkinliklere katılan tüm sporculara, antrenörlere ve emeği geçenlere teşekkür ederek, sporun her yaşta bir yaşam biçimi haline gelmesi için çalışmaların kararlılıkla süreceğini belirtti" denildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
