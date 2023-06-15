Aydın'da amatör futbol antrenörü Adalet Duman, aynı sezonda 2 takımı birden şampiyon yaptı

Aydın'da 33 yıldan beri amatör futbol antrenörlüğü yapan Adalet Duman, Aydın 1'inci Amatör Lig ve 2'nci Amatör Lig'deki 2 takımı da şampiyon yaparak büyük bir başarıya imza attı.