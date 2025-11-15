Aydın'da 4. Sınıf Öğrencilerine Spora İlk Adım Projesi

Aydın'da eğitim gören 4. sınıf öğrencileri, "Spora ilk adım" projesi ile hem spor alışkanlığı kazanıyor hem de sporu yaşam tarzına çeviriyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "Spora ilk adım" projesi, minik öğrencilere sporu sevdirmeye devam ediyor. Gerçekleştirilen eğitimler çerçevesinde 4. sınıf öğrencileri hem eğleniyor hem de sporu seviyor. Branşlarında uzman eğitmenlerin katılımıyla verilen eğitimlerde sporun yaşam tarzına dönüştürülmesi hedeflenirken, çocukların potansiyellerini keşfetmeleri sağlanıyor.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Spora İlk Adım projesi kapsamında miniklerimizi sporla tanıştırmaya devam ediyor düzenli antrenmanlarımızla çocuklarımızın hem fiziksel hem sosyal gelişimine katkı sağlıyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN