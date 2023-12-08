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Aydın'da 4. sınıf öğrencilerine spor eğitimi

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Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Antrenörler Okullarda' projesi ile 4. sınıf öğrencileri sporu yaşam tarzına dönüştürüyor. Uzman antrenörler eşliğinde verilen eğitimlerde çocukların potansiyelleri keşfediliyor.

Aydın'da eğitim gören 4. sınıf öğrencileri 'Antrenörler Okullarda' projesi ile sporu yaşam tarzına çeviriyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 'Antrenörler Okullarda' projesi, minik öğrencilere sporu sevdirmeye devam ediyor. Gerçekleştirilen eğitimler çerçevesinde 4. sınıf öğrencileri hem eğleniyor hem de sporu seviyor. Branşlarında uzman eğitmenlerin katılımıyla verilen eğitimlerde sporun yaşam tarzına dönüştürülmesi hedeflenirken, çocukların potansiyellerini keşfetmeleri sağlanıyor.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Antrenörler Okullarda projesi kapsamında, branşlarında uzman antrenörlerimiz, 4.sınıf miniklerimize ilham olmak için eğitimlerini sürdürüyorlar. Sporu bir yaşam tarzı haline getirmek, yeni nesillerin potansiyelini keşfetmelerine yardımcı olmak için buradayız" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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