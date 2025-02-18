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Aydın'da 4. Sınıf Öğrencileri 'Spora İlk Adım' Projesi ile Sporla Büyüyor

Aydın'da 4. Sınıf Öğrencileri 'Spora İlk Adım' Projesi ile Sporla Büyüyor
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Aydın'da gerçekleştirilen 'Spora İlk Adım' projesi, 4. sınıf öğrencilerine spor sevgisini aşılıyor ve sporu bir yaşam tarzı haline getirmelerine yardımcı oluyor. Uzman eğitmenlerle yapılan eğitimlerle çocukların potansiyellerini keşfetmeleri hedefleniyor.

Aydın'da eğitim gören 4. sınıf öğrencileri, "Spora ilk adım" projesi ile hem spor alışkanlığı kazanıyor hem de sporu yaşam tarzına çeviriyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "Spora ilk adım" projesi, minik öğrencilere sporu sevdirmeye devam ediyor. Gerçekleştirilen eğitimler çerçevesinde 4. sınıf öğrencileri hem eğleniyor hem de sporu seviyor. Branşlarında uzman eğitmenlerin katılımıyla verilen eğitimlerde sporun yaşam tarzına dönüştürülmesi hedeflenirken, çocukların potansiyellerini keşfetmeleri sağlanıyor.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Minik adımlarla büyük hayallere. Spora İlk Adım Projesi kapsamında 4. sınıf öğrencilerimiz sportif antrenmanlarına tüm enerjileriyle devam ediyor" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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