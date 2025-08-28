Aydın'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Spor Etkinlikleri

Aydın'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında il genelinde çeşitli spor organizasyonları gerçekleştirildi.

Zafer bayramı etkinlikleri kapsamında; Köşk İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Hemsball turnuvası spor severlerin yoğun ilgisiyle tamamlandı.

Germencik'te 80. Yıl Spor Salonu'nda düzenlenen Midi Kızlar Voleybol Turnuvası genç sporcuları bir araya getirdi. Heyecan dolu karşılaşmalar, voleybol severlere keyifli anlar yaşattı. Didim'de ise 15-16 Yaş Futbol Turnuvası büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Zafer Bayramı'na yakışır şekilde geçen müsabakalarda sporcular, hem rekabet hem de dostluk ruhunu ön plana çıkardı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Etkinliklere katılan tüm sporcuları tebrik ediyor, bu anlamlı günde bir arada olmanın mutluluğunu paylaşıyoruz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN