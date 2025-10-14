Haberler

Aydın'da 2025-2026 Eğitim Yılı Okul Sporları Toplantısı Gerçekleşti

Aydın'da 2025-2026 Eğitim Yılı Okul Sporları Toplantısı Gerçekleşti
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 2025-2026 eğitim öğretim yılına yönelik okul sporları ve spor faaliyetlerinin değerlendirildiği bir toplantı yaptı. Toplantıya İl Müdürü Serhat Yığmatepe başkanlık etti ve okul sporlarının önemi vurgulandı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 2025-2026 eğitim öğretim yılı okul sporları ve spor faaliyetlerinin değerlendirme ve planlama toplantısını gerçekleştirdi.

Yeni eğitim öğretim yılında düzenlenecek okul sporları etkinliklerinin planlandığı toplantıya, İl Müdürü Serhat Yığmatepe başkanlık etti. Toplantıda, Aydın genelinde gerçekleştirilecek okul sporları müsabakalarının takvimi, sporcu katılım oranları, tesis kullanımı ve okul-veli iş birliği konuları ele alındı. İl Müdürü Serhat Yığmatepe, öğrencilerin spora yönlendirilmesi ve sağlıklı bir nesil yetiştirilmesi adına okul sporlarının büyük önem taşıdığını vurguladı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Aydın İl Gençlik ve Spor Müdürümüz Serhat Yığmatepe başkanlığında, 2025-2026 eğitim öğretim yılı okul sporları ve spor faaliyetleri değerlendirme ve planlama toplantısı gerçekleşti" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
