Aydın'da 2023-2024 Deve Güreşleri Takvimi Açıklandı

Aydın'da 2023-2024 deve güreşleri 19 Kasım 2023'da Kuyulu'da başlayacak, 17 Mart 2024'te Çine'deki güreş ile sona erecek.

Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu 2023-2024 Deve Güreşi takvimine göre ilk deve güreşi 19 Kasım 2023 tarihinde Kuyulu'da yapılacak. Kuyulu'daki start ile başlayacak olan güreşler sonrasında, 26 Kasım 2023'te Karpuzlu-Salavatlı, 03 Aralık 2023 Koçarlı, 10 Aralık 2023 Köşk-Kurtuluş, 17 Aralık 2023 Buharkent-Söke, 24 Aralık 2023 Aydın, 31 Aralık 2023 Köşk Merkez, 07 Ocak 2024 İncirliova, 14 Ocak 2024 Germencik, 28 Ocak 2024 Didim, 04 Şubat 2024 Yenipazar-Hacıaliobası, 11 Şubat 2024 Kuyucak, 18 Şubat 2024 Çine-Nazilli, 25 Şubat 2024 Bozdoğan-Bağarası, 03 Mart 2024 Işıklı, 10 Mart 2024 Ortaklar-Sultanhisar, 17 Mart 2024 Çine'de gerçekleştirilecek. - AYDIN