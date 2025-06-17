Aydın'da 11 Bin Öğrenciye Yetenek Taraması Yapıldı

Aydın'da 11 Bin Öğrenciye Yetenek Taraması Yapıldı
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Aydın, 2024-25 sezonunda 11 bin 69 öğrenciye yetenek taraması yaparak, geleceğin sporcularını keşfetmeye devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş birliğiyle gerçekleştirilen program, öğrencilerin spora yönlendirilmesinde önemli rol oynuyor.

Aydın'da her yıl gerçekleştirilen yetenek taraması ile geleceğin sporcuları keşfedilirken, 2024-25 sezonunda 11 bin 69 öğrenciye yetenek taraması yapılan Aydın, ulaştığı öğrenci potansiyeli ülke genelinde dikkat çekti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde yürütülen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında Aydın'da gerçekleştirilen çalışmalar başarıyla sona erdi. Spor kültürünün erken yaşta kazandırılmasını amaçlayan program doğrultusunda, il genelinde yürütülen taramalarla 17 ilçede toplam 11 bin 61 öğrenciye ulaşıldı.

Program çerçevesinde ilkokul 3. sınıf düzeyindeki öğrencilerin motorik özellikleri, fiziksel uygunlukları ve temel sportif becerileri ölçülerek, spora yetenekli bireylerin tespiti hedeflendi. Elde edilen veriler, öğrencilerin yetenekli oldukları branşlara yönlendirilmesinde temel veri olarak kullanılacak. İl genelindeki okulların büyük bölümünde başarıyla tamamlanan uygulama, hem öğrenciler hem de beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörler tarafından ilgiyle karşılandı. Alanında uzman ekiplerin titizlikle yürüttüğü taramalar, bilimsel ölçüm teknikleriyle desteklenerek objektif kriterler doğrultusunda gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz yıl Türkiye birincisi olan Aydın, bu yıl da tarama sürecindeki yüksek katılım oranı ve koordinasyon başarısıyla dikkat çekti. Yetenek taramasının her aşamasında gösterilen özen, il genelinde spora olan ilgiyi artırırken, çocukların erken yaşta doğru yönlendirilmesine de önemli katkı sağladı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün, yaptığı açıklamada "Sürecin koordinasyonunda emeği geçen tüm beden eğitimi öğretmenlerine, ilçe müdürlüklerine, antrenörlere ve iş birliği içerisinde çalışılan tüm paydaş kurumlara teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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