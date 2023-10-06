Aydın'da 100. Yıl Voleybol Turnuvası Coşkusu

Aydın, kurumlar arası düzenlenen 100. Yıl Voleybol Turnuvası'na ev sahipliği yaparak sporun ve rekabetin coşkusunu yaşadı. Turnuva, sporu teşvik etmek, motivasyon sağlamak, kurumlar arası etkileşimi artırmak ve Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak için düzenlendi. Kadın ve erkek kategorilerinde toplam 9 kurumun katıldığı turnuva büyük bir mücadeleye sahne oldu.

Aydın, kurumlar arası düzenlenen 100. Yıl Voleybol Turnuvası'na ev sahipliği yaparak sporun ve rekabetin coşkusunu yaşadı.

Turnuva, sporu teşvik etmek, motivasyon sağlamak, kurumlar arası etkileşimi artırmak ve Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak için düzenlendi. Kadın ve erkek kategorilerinde toplam 9 kurumun katıldığı turnuva büyük bir mücadeleye sahne oldu.

Kadınlar kategorisinde İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile kıran kırana bir maçta karşı karşıya geldi ve 3-2'lik skorla birincilik taçlandırdı. İkinciliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, üçüncülüğü Çine Devlet Hastanesi ve dördüncülüğü Aydın Devlet Hastanesi elde etti.

Erkekler kategorisinde ise 14 takım mücadele etti. İl Emniyet Müdürlüğü, Milli Eğitim ile karşılaştığı müsabakada üstünlük sağlayarak birinci oldu. İkinci sırayı İl Emniyet Müdürlüğü, üçüncü sırayı İl Sağlık Müdürlüğü ve dördüncü sırayı Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, bu önemli etkinliğin sonunda başarılı sporculara madalyalarını takdim etti. Fillikçioğlu, "Aydın'da gerçekleşen 100. Yıl Voleybol Turnuvası, sporun birleştirici gücünü bir kez daha gösterdi. Tüm katılımcıları ve kazananları tebrik ediyorum. Sporla daha sağlıklı ve aktif bir yaşamın kapıları açılıyor. Gelecek yıllarda daha fazla spor etkinliğine ev sahipliği yapmayı dört gözle bekliyoruz" dedi. - AYDIN