Aydın Büyükşehir'den voleybolda iki transfer - Haberler

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Aydın Büyükşehir'den voleybolda iki transfer

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Aydın Büyükşehir'den voleybolda iki transfer

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon öncesi transfer harekatına hızlı başlarken, iki oyuncu ile yeni sezon için sözleşme imzaladı.

AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon öncesi transfer harekatına hızlı başlarken, iki oyuncu ile yeni sezon için sözleşme imzaladı.

Sultanlar Ligi'nde Aydın'ı başarılı bir şekilde temsil eden Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol takımı, yeni sezon kadro planlamalarına hızlı başladı. Büyükşehir transfer raporu doğrultusunda, son olarak Galatasaray HDI Sigorta forması giyen ve daha önce Aydın Büyükşehir formasını terleten başarılı orta oyuncu Sasa Planınsec ve Bolu Belediyespor forması giyen genç pasör Çağla Salih ile sözleşme imzaladı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Spor

Büyükşehir Belediyespor, Büyükşehir Belediyesi, voleybol, Aydın, Spor, Haberler

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