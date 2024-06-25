Aydın Büyükşehir Belediyespor, Zeynep Sude Demirel ile sözleşme imzaladı

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Zeynep Sude Demirel'le 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yeni sezon kadro çalışmalarının devam ettiği belirtelerek, "Kulübümüz son olarak VakıfBank Spor Kulübü forması giyen başarılı orta oyuncu ile 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı. Sporcumuzun başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.