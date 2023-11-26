Aydın Büyükşehir Belediyespor'un özel sporcusu Ece Volkan, masa tenisinde Türkiye İkincisi oldu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Efeler ilçesine kazandırdığı önemli hizmetlerden biri olan Otizm Merkezi'nde yetişen Aydın Büyükşehir Belediye spor'un özel sporcusu Ece Volkan, masa tenisinde Türkiye İkincisi oldu. Başarılı sporcunun antrenörü Barış Gökmen; "Elde ettiğimiz başarıyı Başkanımız Özlem Çerçioğlu ve tüm özel çocukların ailelerine hediye ediyoruz" dedi.

Özel Sporcular Federasyonu tarafından beşincisi düzenlenen Yavuz Kocaömer Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası, 24-26 Kasım günleri arasında Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirildi. Büyük çekişmeye sahne olan ve birbirinden çekişmeli maçların oynandığı şampiyonada 48 ilden 182 kulübün 234 özel sporcusu ter döktü. Şampiyonada Aydın'ı, Aydın Büyükşehir Belediye spor'un 16 yaşındaki özel sporcusu Ece Volkan temsil etti. Şampiyonaya Antrenörü Barış Gökmen ile birlikte katılan Volkan, tüm rakiplerini yenerek finale kadar yükseldi. Çekişmeli geçen final maçını kaybeden Volkan, 8-18 yaş grubunda Türkiye İkincisi oldu.

"Aydın'ın gurur kaynağı oldu"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Efeler ilçesinde kazandırdığı önemli hizmetlerden biri olan Otizm Merkezi'nde yetişen ve bir yıl önce masa tenisine başlayan Ece Volkan, elde ettiği Türkiye ikinciliği başarısıyla Aydın'ın gurur kaynağı oldu. Bu başarı ise Aydın spor camiasında büyük sevinçle karşılandı.

"Nice başarılar elde edeceğiz"

Sporcusu Ece Volkan'ın kazandığı başarıda emeği geçen Aydın Büyükşehir Belediyesi Antrenörü Barış Gökmen; "Sporcum Ece Volkan, bir yıl önce Otizm Merkezi'mize geldiğinde kendisini masa tenisine yönlendirdim. Verdiğim eğitimlerle kendisi büyük bir gelişim kaydetti. Katıldığımız şampiyonada emeğimiz karşılığını aldığımız aldığımız için mutluyuz. Bir yıl gibi kısa bir sürede elde ettiğimiz Türkiye ikinciliği başarısını Başkanımız Özlem Çerçioğlu, kulüp yöneticilerimiz ve tüm özel çocukların ailelerine hediye ediyorum. Özlem Başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yetiştirdiğimiz öğrencilerimizle şampiyonalarda nice başarılar kazanıp Aydın'ı en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz" dedi. - AYDIN