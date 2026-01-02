Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, ligin ikinci devresine odaklandı

Vodafone Sultanlar Ligi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor'un başantrenörü Mehmet Bedestenlioğlu, ligdeki konumlarının ikinci devrede oynayacakları ilk 4 maça göre şekilleneceğini, bu çerçevede hazırlıkları sürdürdüklerini söyledi.

Aydın temsilcisi, Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk yarısını 12 puanla 10. sırada tamamladı.

İlk yarının sonlarına doğru Alper Hamurcu'yla yollarını ayırıp başantrenör Mehmet Bedestenlioğlu'yla yoluna devam eden mavi beyazlı takım, ikinci yarı maçları için hazırlıklarına Yörük Ali Efe Tesisleri'nde devam ediyor.

İkinci yarının ilk maçını yarın evinde Galatasaray Daikin'e karşı oynayacak Aydın ekibi, daha sonraki 3 maçında Göztepe, Kuzeyboru ve İlbank'la mücadele edecek.

"Elimizden gelen her şeyi yapacağız"

Bedestenlioğlu, AA muhabirine, oynadıkları son 4 maçta elde ettikleri 5 puanın takımdaki öz güveni artırdığını söyledi.

Seviyelerinin farkına vararak ikinci devrede doğru oynamaları gerektiğini ifade eden Bedestenlioğlu, şöyle konuştu:

"Oynayacağımız ilk 4 maç önemli bizim için. Bu ilk 4 maçtan çıkaracağımız puanlar, galibiyetler bizim bundan sonraki konumumuzu çok iyi belirleyecek. Bunun için hazırlanıyoruz. Dolayısıyla merakla ilk 4 maçı bekliyoruz. Ondan sonra gözümüz yukarıda mı olacak yoksa yine konumumuzu korumak ya da ligde kalıcı olmayı sürdürmek adına mı bir şeyler yapacağız, onun kararlarını vereceğiz. Ama ilk 4 maç çok önemli. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Takım da buna hazır, takım da bunun bilincinde. Çok da iyi çalışıyoruz, çok memnunum."

Bedestenlioğlu, ligin oyun anlamında zorlaştığını kaydederek, her takımın birbiriyle oynayacağı maçın sonucunun çok şeye gebe olduğunu kaydetti.

Genç oyunculardan umutlu

Takımdaki genç oyunculardan umutlu olduğunu vurgulayan Bedestenlioğlu, "Çok güzel şeyler başaracaklar diye umuyorum. Destek olmaya devam etmek, güvenmek lazım. Hatalar yapacaklar, yanlışlar olacak. Ama sabırlı olup onların takımın as elemanı yapmalıyız. En iyi oyuncularımızı üretip bir takım durumuna gelmek zorundayız. Çok bütçeli takımlarla yarışıp, onların verdiği paraları verip çok iyi oyuncular alabilme şansımız yok." diye konuştu.