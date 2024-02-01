Aydın Büyükşehir Belediyespor, Tuğçe Akman ile yollarını ayırdı
Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, smaçör Tuğçe Akman ile yollarını ayırdı. Akman, 1. Lig B Grubu lideri Zerenspor'a transfer oldu.
Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor sezon başında Sigorta Shop'tan kadrosuna kattığı smaçör Tuğçe Akman ile yollarını ayırdı. Mavi-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüze vermiş olduğun emek ve katkılardan dolayı teşekkürler Tuğçe Akman.
Bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
Aydın temsilcisinden ayrılan 28 yaşındaki voleybolcu 1'inci Lig B Grubu lideri Zerenspor'a transfer oldu.