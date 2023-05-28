Aydın Büyükşehir Belediyespor, Tuğçe Akman ile anlaştı

MİSLİ.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, smaçör Tuğçe Akman ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon kadro planlamaları çerçevesinde çalışmalarını sürdüren takımımız son olarak Sigorta Shop forması giyen başarılı sporcu Tuğçe Akman ile sözleşme imzaladı. Sporcumuzun başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verdi. Aydın'da oynayacağı için heyecanlı olduğunu belirten Tuğçe, "Seyir zevki yüksek, başarılı, en önemlisi sakatlıksız bir sezon diliyorum. Yeni sezonda görüşmek üzere" diye konuştu.