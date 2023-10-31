Aydın Büyükşehir Belediyespor Sultanlar Ligi'nde galibiyetini elde etti
- Güncelleme:
Spor Haberleri
Aydın Büyükşehir Belediyespor, evinde Karayolları'nı 3-0 mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti.
AYDIN, Sultanlar Ligi 5'inci hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor, evinde Karayolları'nı 3-0 mağlup etti.
Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda 77 dakika süren müsabakanın setleri 25-14, 25-15 ve 26-24'lük skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Aydın temsilcisi ilk galibiyetini elde edip 5 puana ulaşırken, 5'inci yenilgisini alan son sıradaki konuk takım puanla tanışamadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor