Aydın Büyükşehir Belediyespor, Simay Cinbaz ile sözleşme imzaladı
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Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor, Gelişim Koleji'nden genç pasör Simay Cinbaz'la 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, yeni sezon kadro planlamaları kapsamında transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde Gelişim Koleji'nden 20 yaşındaki pasör Simay Cinbaz'la el sıkıştı. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon kadro planlamaları çerçevesinde çalışmalarını sürdüren takımımız Gelişim Kolejiden genç pasör Simay Cinbaz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Genç sporcumuza sakatlıksız ve nice başarılı sezonlar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor