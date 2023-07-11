Aydın Büyükşehir Belediyespor, Simay Cinbaz ile sözleşme imzaladı

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde Gelişim Koleji'nden 20 yaşındaki pasör Simay Cinbaz'la el sıkıştı. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon kadro planlamaları çerçevesinde çalışmalarını sürdüren takımımız Gelişim Kolejiden genç pasör Simay Cinbaz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Genç sporcumuza sakatlıksız ve nice başarılı sezonlar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor