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Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sarıyer Belediyespor'u Yenerek Sezonu 7. Sırada Tamamladı

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sarıyer Belediyespor'u Yenerek Sezonu 7. Sırada Tamamladı

Spor Haberleri

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Play-Off 7-8 Etabı'nda evinde 3-1 mağlup ettiği Sarıyer Belediyespor'u deplasmanda da aynı skorla yenerek sezonu 7'nci sırada tamamladı.

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Play-Off 7-8 Etabı'nda evinde 3-1 mağlup ettiği Sarıyer Belediyespor'u deplasmanda da aynı skorla yenerek sezonu 7'nci sırada tamamladı. Normal sezonu 8'inci basamakta bitiren Aydın temsilcisi, 5-8 Etabı'nda Galatasaray'a elendikten sonra 7-8 Etabı'nda eşleştiği Sarıyer ekibini seride 2-0 mağlup ederek 7'inciliği elde etti.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Büyükşehir Belediyespor Sarıyer Aydın Spor Haberler

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