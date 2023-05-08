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Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sarıyer Belediyespor'la karşılaşacak

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sarıyer Belediyespor'la karşılaşacak

Spor Haberleri

Misli.com Sultanlar Ligi 7-8'incilik Etabı ilk maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın evinde Sarıyer Belediyespor'la karşılaşacak. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. İkinci karşılaşma 12 Mayıs Cuma günü İstanbul'da oynanacak. İki galibiyet alan ekip ligi 7'nci sırada bitirecek. Galibiyetlerin eşitliği durumunda üçüncü ve son randevu 13 Mayıs Cumartesi günü yine Sarıyer'in ev sahipliğinde oynanacak.

Misli.com Sultanlar Ligi 7-8'incilik Etabı ilk maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın evinde Sarıyer Belediyespor'la karşılaşacak. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. İkinci karşılaşma 12 Mayıs Cuma günü İstanbul'da oynanacak. İki galibiyet alan ekip ligi 7'nci sırada bitirecek. Galibiyetlerin eşitliği durumunda üçüncü ve son randevu 13 Mayıs Cumartesi günü yine Sarıyer'in ev sahipliğinde oynanacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Büyükşehir Belediyespor Sarıyer Aydın Spor Haberler

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