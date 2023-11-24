Voleybol Sultanlar Ligi'nde çıkışa geçen Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın deplasmanda Sarıyer Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sarıyer Belediyespor ile karşılaşacak

Voleybol Sultanlar Ligi'nde son 3 maçında Galatasaray ve Muratpaşa Belediyespor'u (D) 3-2, Nilüfer Belediyespor ise 3-1 mağlup ederek çıkışa geçen Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın deplasmanda Sarıyer Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.

Bahçeköy Orman Fakültesi Spor Salonu'nda oynanacak 10'uncu hafta mücadelesi saat 17.30'da başlayacak. Ligde 9 maçta 4 galibiyet alan Aydın temsilcisi 7'nci sırada, 3 galibiyeti bulunan Sarıyer ekibi ise 9'uncu basamakta yer alıyor.