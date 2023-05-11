Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sarıyer Belediyespor'a konuk olacak

Misli.com Sultanlar Ligi 7-8'incilik Etabı ilk maçında Sarıyer Belediyespor'u evinde 3-1 yenerek avantaj yakalayan Aydın Büyükşehir Belediyespor, rakibine yarın konuk olacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Aydın ekibi yarın da kazanırsa ligde sezonu yedinci sırada tamamlayacak. Galibiyetlerin eşitliği durumunda üçüncü ve son randevu cumartesi günü yine Sarıyer'in ev sahipliğinde oynanacak.