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Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sarıyer Belediyespor'a konuk olacak

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sarıyer Belediyespor'a konuk olacak

Spor Haberleri

Misli.com Sultanlar Ligi 7-8'incilik Etabı ilk maçında Sarıyer Belediyespor'u evinde 3-1 yenerek avantaj yakalayan Aydın Büyükşehir Belediyespor, rakibine yarın konuk olacak.

Misli.com Sultanlar Ligi 7-8'incilik Etabı ilk maçında Sarıyer Belediyespor'u evinde 3-1 yenerek avantaj yakalayan Aydın Büyükşehir Belediyespor, rakibine yarın konuk olacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Aydın ekibi yarın da kazanırsa ligde sezonu yedinci sırada tamamlayacak. Galibiyetlerin eşitliği durumunda üçüncü ve son randevu cumartesi günü yine Sarıyer'in ev sahipliğinde oynanacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Büyükşehir Belediyespor Sarıyer Aydın Spor Haberler

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