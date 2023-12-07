Aydın Büyükşehir Belediyespor, PTT ile deplasmanda karşılaşacak
Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sultanlar Ligi'nde PTT ile deplasmanda mücadele edecek. Aydın temsilcisi, düşme hattındaki rakibini yenerek moral bulmayı amaçlıyor.
AYDIN,
SULTANLAR Ligi'nde geçen hafta evinde Vakıfbank'a 3-2 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın deplasmanda PTT ile kozlarını paylaşacak. Ankara TVF Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Oynadığı 11 maçta 4 galibiyet alarak 8'inci sırada yer bulan Aydın temsilcisi, 3 galibiyeti bulunan düşme hattındaki Başkent ekibini yenerek moral bulmayı hedefliyor.