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Aydın Büyükşehir Belediyespor, PTT ile deplasmanda karşılaşacak

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Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sultanlar Ligi'nde PTT ile deplasmanda mücadele edecek. Aydın temsilcisi, düşme hattındaki rakibini yenerek moral bulmayı amaçlıyor.

AYDIN,

SULTANLAR Ligi'nde geçen hafta evinde Vakıfbank'a 3-2 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın deplasmanda PTT ile kozlarını paylaşacak. Ankara TVF Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Oynadığı 11 maçta 4 galibiyet alarak 8'inci sırada yer bulan Aydın temsilcisi, 3 galibiyeti bulunan düşme hattındaki Başkent ekibini yenerek moral bulmayı hedefliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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