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Aydın Büyükşehir Belediyespor, Planinsec'i transfer etti

AA - Gökhan Düzyol - Spor
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Aydın Büyükşehir Belediyespor, Planinsec'i transfer etti

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Slovenyalı orta oyuncu Sasa Planinsec'i kadrosuna kattı.

AYDIN (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Slovenyalı orta oyuncu Sasa Planinsec'i kadrosuna kattı.

Kulübün voleybol şubesi sorumlusu Volkan Zeytin, yaptığı yazılı açıklamada, yeni sezon kadro planlamalarının devam ettiğini belirtti.

Planlama doğrultusunda Galatasaray HDI Sigorta formasını giyen Planinsec'i kadrolarına kattıklarını aktaran Zeytin, oyuncuya başarılı bir sezon diledi.

Planinsec, 2019-2020 sezonunda da Aydın Büyükşehir Belediyespor formasını giymişti.

AA / Gökhan Düzyol - Spor

Büyükşehir Belediyespor, voleybol, Aydın, Sasa, Spor, Haberler

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