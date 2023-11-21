Sultanlar Ligi 9. hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor, evinde Nilüfer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Aydın ekibi bu galibiyetle 12 puana ulaştı.

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor'u mağlup etti

Sultanlar Ligi 9'uncu hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde Nilüfer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-22, 18-25, 25-19 ve 25-23'lük skorlarla sona erdi. Bu sonuçla 3'te 3 yapan Aydın ekibi 4 galibiyetle 12 puana ulaşırken, Bursa temsilcisi 5'inci yenilgisini alarak 10 puanda kaldı.