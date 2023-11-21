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Aydın Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yendi

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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yendi.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Arzu Uzatöz, Akif Kabak

Aydın Büyükşehir Belediyespor : Nicoletti, Ecenur Aksoy, Fatma Şekerci, Loda, Özge Nur Çetiner, Carlini (Selin Adalı, Gizem Düzeltir, Firdevs Kiremitçi, Çağla Salih, Ayşe Çürük, Tuğçe Akman)

Nilüfer Belediyespor: Milenko, Lila Şengün, Gicquel, Kunzler, Deniz Uyanık, Beliz Başkır (Cansu Bir, Nazlı Eda Kafkas, Yordanova, Merve Nur Öztürk)

Setler: 25-22, 18-25, 25-19, 25-23

Süre: 117 dakika (28, 28, 28, 33)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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