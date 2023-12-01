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Aydın Büyükşehir Belediyespor, lider VakıfBank'la karşılaşacak

1 Aralık 2023 12:27 Son Güncelleme: 12:29 Abone Ol

Sultanlar Ligi'nde üst üste 3 galibiyet aldıktan sonra deplasmanda Sarıyer Belediyespor'a 3-0 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın evinde lider VakıfBank'la karşı karşıya gelecek. Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak 11'inci hafta mücadelesi saat 15.00'te başlayacak. Ligde 10 karşılaşmada 4 galibiyet, 6 yenilgi alan 8'inci sıradaki Aydın temsilcisi, 11 maçta sadece 1 kez kaybeden güçlü rakibi karşısında galip gelerek moral bulmayı hedefliyor.