Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kuzeyboru'yu 3-1 Yenerek Vodafone Sultanlar Ligi'nde 3. Haftayı Kazançla Geçti
Vodafone Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maç, 129 dakika sürdü.
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Hakkı Demiralay, Turgut Uzunçakmak
Aydın Büyükşehir Belediyespor : Gizme Mısra Aşçı, Grajber, Seher Aksoy, Rasinska, Fatma Şekerci, Beliz Başkır (Çerağ Düzeltir, İlarya Zararsız, Kobzar, Mijatovic, Selen Köse)
Kuzeyboru: Strunjak, Gamze Kılıç, Czyrnianska, Dicle Nur Babat, Ayşe Çürük, Lozo (Dilek Kınık Ekşi, Lila Şengün, Nilsu Şen, Smarzek, Tietianiec )
Setler: 25-23, 22-25, 25-22, 25-18
Süre: 129 dakika (34, 33, 34, 28)
Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Spor