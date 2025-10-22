Haberler

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kuzeyboru'yu 3-1 Yenerek Vodafone Sultanlar Ligi'nde 3. Haftayı Kazançla Geçti

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maç, 129 dakika sürdü ve setler 25-23, 22-25, 25-22, 25-18 sonuçlandı.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Hakkı Demiralay, Turgut Uzunçakmak

Aydın Büyükşehir Belediyespor : Gizme Mısra Aşçı, Grajber, Seher Aksoy, Rasinska, Fatma Şekerci, Beliz Başkır (Çerağ Düzeltir, İlarya Zararsız, Kobzar, Mijatovic, Selen Köse)

Kuzeyboru: Strunjak, Gamze Kılıç, Czyrnianska, Dicle Nur Babat, Ayşe Çürük, Lozo (Dilek Kınık Ekşi, Lila Şengün, Nilsu Şen, Smarzek, Tietianiec )

Setler: 25-23, 22-25, 25-22, 25-18

Süre: 129 dakika (34, 33, 34, 28)

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup etti.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Spor
