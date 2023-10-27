Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kuzeyboru ile deplasmanda karşılaşacak
- Güncelleme:
Spor Haberleri
Sultanlar Ligi'nde geçen hafta Eczacıbaşı'na karşı iyi bir performans sergileyen Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın Kuzeyboru ile deplasmanda mücadele edecek. Aydın temsilcisi 1 puanla 13. sırada yer alırken, Kuzeyboru ise 2 galibiyetle 5. sıradadır.
Sultanlar Ligi'nde geçen hafta evindeki Eczacıbaşı maçını 3-2 kaybetmesine rağmen güçlü rakibinden puan alarak alkış toplayan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın deplasmanda Kuzeyboru ile karşı karşıya gelecek. Aksaray Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.
Ligde 3 maçta 3 yenilgi alıp 1 puan elde eden Aydın temsilcisi 13'üncü sırada yer alırken, 2 galibiyeti bulunan Kuzeyboru 5'inci basamakta yer alıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor