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Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kuzeyboru ile deplasmanda karşılaşacak

Sultanlar Ligi'nde geçen hafta Eczacıbaşı'na karşı iyi bir performans sergileyen Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın Kuzeyboru ile deplasmanda mücadele edecek. Aydın temsilcisi 1 puanla 13. sırada yer alırken, Kuzeyboru ise 2 galibiyetle 5. sıradadır.