Aydın Büyükşehir Belediyespor - Kuzeyboru: 2-3
Demirören Haber Ajansı - Spor
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Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off 7-8 etabında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kuzeyboru'ya tire-break setiyle 3-2 mağlup oldu.
Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off 7-8 etabında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kuzeyboru'ya tire-break setiyle 3-2 mağlup oldu.
Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın setleri 23-25, 25-23, 19-25, 25-22 ve 7-15 sonuçlandı. Rakibiyle Aksaray'da oynadığı ilk maçı 3-1 kazanan Aydın temsilcisi, serinin üçüncü maça uzamasına engel olamadı.
Demirören Haber Ajansı / Spor