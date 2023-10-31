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Aydın Büyükşehir Belediyespor, Karayolları'nı 3-0 Yendi

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Spor Haberleri

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Karayolları'nı 3-0 yendi. Maçın süresi 75 dakika sürdü.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Ferhat Büyükpamukçu, Akif Kabak

Aydın Büyükşehir Belediyespor : Carlini, Loda, Nicoletti, Özge Nur Çetiner, Ecenur Aksoy, Fatma Şekerci (Selin Adalı, Firdevs Kiremitçi, Ayşe Çürük, Simay Cinbaz)

Karayolları: Ezgi Arslan, Dilay Özdemir, Buse Berka Özden, Elisa Tuana Köse, Selena Leban, Strunjak (Selin Navruz, Eylül Durgun)

Setler: 25-14, 25-15, 26-24

Süre: dakika 75 dakika (20, 22, 33)

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Karayolları'nı 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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