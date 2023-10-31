Aydın Büyükşehir Belediyespor, Karayolları'nı 3-0 Yendi
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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Karayolları'nı 3-0 yendi. Maçın süresi 75 dakika sürdü.
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Ferhat Büyükpamukçu, Akif Kabak
Aydın Büyükşehir Belediyespor : Carlini, Loda, Nicoletti, Özge Nur Çetiner, Ecenur Aksoy, Fatma Şekerci (Selin Adalı, Firdevs Kiremitçi, Ayşe Çürük, Simay Cinbaz)
Karayolları: Ezgi Arslan, Dilay Özdemir, Buse Berka Özden, Elisa Tuana Köse, Selena Leban, Strunjak (Selin Navruz, Eylül Durgun)
Setler: 25-14, 25-15, 26-24
Süre: dakika 75 dakika (20, 22, 33)
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Karayolları'nı 3-0 yendi.
Kaynak: AA / Spor