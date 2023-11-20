Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Nilüfer Belediyespor'u konuk edecek

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, ligin 9. haftasında yarın Nilüfer Belediyespor'u konuk edecek.

Sultanlar Ligi'nde 3 galibiyet, 5 mağlubiyet ile 9'uncu sırada yer alan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı yarın kendi evinde ağırlayacağı Nilüfer Belediyespor karşısında galibiyet arayacak. Ligin sekizinci hafta karşılaşmasında deplasmanda Muratpaşa Belediyespor'u 3-2'lik skorla mağlup eden Aydının Sultanları, Nilüfer maçından da galip ayrılarak ligde üst sıralara tırmanmak istiyor. Yarın saat 19.00'da Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın bilet fiyatları ise Tam 80 TL, Öğrenci 50 TL olarak belirlendi. - AYDIN