Aydın Büyükşehir Belediyespor, İtalyan smaçör Sara Loda'yı kadrosuna kattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın Büyükşehir Belediyespor, İtalyan smaçör Sara Loda'yı kadrosuna kattı

AA - Ferdi Uzun - Spor
 - Güncelleme:
Aydın Büyükşehir Belediyespor, İtalyan smaçör Sara Loda'yı kadrosuna kattı

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, İtalyan smaçör Sara Loda ile anlaştı.

AYDIN (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, İtalyan smaçör Sara Loda ile anlaştı.

Kulübün voleybol şube sorumlusu Volkan Zeytin, yaptığı yazılı açıklamada, yeni sezon kadro planlamaları çerçevesinde çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Zeytin, bu kapsamda İtalya Kadınlar Voleybol Seri A Ligi ekiplerinden Volley Bergamo'dan smaçör Sara Loda ile sözleşme imzaladıklarını bildirdi.

AA / Ferdi Uzun - Spor

Büyükşehir Belediyespor, voleybol, İtalyan, Aydın, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title