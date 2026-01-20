Haberler

Aydın Büyükşehir Belediyespor – İlbank: 3-2

SULTANLAR Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor, 17. hafta maçında İlbank'ı 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada 3-2 mağlup ederek 5. galibiyetini aldı.

SULTANLAR Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor, 17'nci haftada konuk ettiği İlbank'ı 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın setleri 24-26, 16-25, 25-22, 25-20 ve 15-13'lük skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Aydın temsilcisi 5'inci galibiyetini elde ederken, İlbank 14'üncü mağlubiyetini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
